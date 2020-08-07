فيديو.. حاتم فهمي في كواليس تسجيل ألبومه الجديد

نشر النجم حاتم فهمي فيديو جديد من كواليس تسجيل ألبومه الجديد رفقة الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر حاتم أثناء غنائه جزءًا من أشهر أغنياته "مش من حقك" التي حققت نجاحا كبيرا، ووعد حاتم

جمهوره بالتواجد دائما دون انقطاع عن طرح الأغنيات مرة أخرى.

وقرر حاتم طرح ألبومه الجديد الذي قارب على الانتهاء من تسجيله على طريقة السينجل عن طريق أغنية كل فترة.

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ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين أحمد حسين وهاني يعقوب وكريم عبد الوهاب ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

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