"أوركسترا حياة" على مسرح ساقية الصاوى

يحيى فرق "أوركسترا حياة" حفل موسيقي غنائي فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك على خشبة مسرح النهر، مساء الأحد 30 من أغسطس الساعة السابعة. Advertisements " أوركسترا الحياة " يضم مجموعة من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى القديمة والحديثة. بدأت فكرة "أوركسترالحياة " - التي تعد الأوركسترا الأكبر في الوطن العربي. من الأصوات الشبابية بقيادة الدكتورة أمل جمال ويقدم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى القديمة والحديثة. بدأت فكرة "أوركسترالحياة " - التي تعد الأوركسترا الأكبر في الوطن العربي. كما ذكرت الدكتور أمل جمال مع مسابقة "إبداع" في 2014 ، بـ50 عازفا، حتى وصلت في هذا العام الي 525 عازف ومطرب وكورال من شباب الجامعات الخاصة والحكومية من مختلف المدن والمحافظات.

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