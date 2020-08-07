تراند اليوم : أحمد فلوكس يكتب قصيدة لأصحاب القلوب النقية – شاهد

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس قائلًا:”قلوب الانقياء كالبحور..مليئة بالعطاءات..من يغوص في اعماقها يجد الياقوت و المرجان و اللؤلؤ المنثورعلى شواطئها تجد الامانسفنها محملة دوما برايات السلام التي تمنحك الطيبة والسعادة والسرورعلى رمالها تنقش اسمك فيبقى مدى الدهورلا تمحوه الامواج مهما هاجت من يبحر في تلك القلوب يجد الدفء .. الصفاء يجد الود و الاهتمام يجد ينابيع العطاء لا تجف مهما مرت دهورمساء القلوب النقي”.

‎يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.