تراند اليوم : في لفتة إنسانية .. أحمد عز يقف دقيقة حداد علي شهداء بيروت في عرض مسرحيته – شاهد

انتشر على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيدوهات إنستجرام، فيديو للنجم أحمد عز بعد إنتهاء عرض مسرحية علاء الدين.

وظهر أحمد عز فى الفيديو فى نهاية العرض شاكرًا الجمهور الحاضر وطلب منهم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء بلبنان الذين توفاهم الله إثر انفجار بيروت الثلاثاء السابق.

وقال أحمد عز ممسكًا علم لبنان :”أنا ليا طلب صغير ..ياريت نقف كلنا دقيقة حداد على أرواح الشهداء فى لبنان”.

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يشار إلى أن اللبنانيين عانوا حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيلا وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات