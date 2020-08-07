شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف × 15 صورة من حفل زفافها وهكذا نشأت قصة الحب مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شيماء سيف من الفنانات الكوميديات القلائل على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت أن تفرض نفسها كواحة من نجمات الكوميديا لما تتمتع به من خفة ظل أظهرته فى الأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية للمرة الأولى قبل 7 سنوات.

شيماء سيف التى تحتفل بعيد ميلادها الـ 32 اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس، تزوجت فى أكتوبر من عام 2018 من المنتج محمد كارتر، وأقاما حفل زفاف ضخم أحياه النجم محمد حماقى وحضره العديد من نجوم الفن والإعلام، فى مقدمتهم الإعلامية منى الشاذلي وزوجها، ود.أشرف زكي وحرمه روجينا، أمير كرارة، محمد رمضان، وفاء عامر، أيتن عامر، والراحلة رجاء الجداوى.



شيماء سيف وزوجها

وحضر حفل الزفاف أيضاً نجوم مسرح مصر، محمود الليثي، شذى، المخرج وائل إحسان، المخرج خالد جلال، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي، أحمد زاهر، أحمد صيام، رامي وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت، محمد عز، كارمن سليمان، ندى موسى، نادر حمدي، ريم البارودي، سالي عبد السلام وآخرين

وبدأت علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر، من خلال مشاركتهما سوياً في برنامج "نفسنة"، حيث كانت شيماء ضمن مذيعات البرنامج وكارتر كان المنتج الفني للبرنامج، وقالت شيماء سيف في أحد البرامج إن علاقتهما بدأت كالتالي: "بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسئولين عن الأكل يجبولي كل اللي نفسي فيه زي الحواوشي والممبار وفي مرة أنا جبتله صينية مكرونة بشاميل".

وكشف كارتر أنه أثناء البرنامج لم يكن هناك مشاعر بينهما ولكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما لحين أن تقابلا في مسرحية "أهلًا رمضان" مع الفنان محمد رمضان، وبدأت قصة حب بيننا وذهبت لمنزلها طلبت يدها دون أن تعلم، مضيفاً: "اتفقت مع الفنان محمد رمضان أنني سأخطب الفنانة شيماء سيف وسنعلن خطوبتنا فور انتهاء العرض بعد التحية، ورحب محمد رمضان جدًا بذلك وبالفعل قمت بتلبيسها الدبل على المسرح".



جانب من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر



حسن الرداد وايمى سمير غانم فى حفل زفاف شيماء سيف



حفل زفاف شيماء سيف



حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر



حفل زفاف شيماء سيق



حماقى ودنيا سمير غانم يغنيان فى فرح شيماء سيف

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حماقى يغنى فى حفل زفاف شيماء سيف



خالد جلال مع شيمائ سيف وزوجها



رقص شيماء سيف ممع حماقى فى حفل زفافها



شيماء سيف تتفاعل مع غناء حماقى فى حفل زفافها



شيماء سيف زوزجها محمد كارتر



شيماء سيف زوزوجها كارتر



شيماء سيف زوزوجها محمد كارتر والراقصة ألا كوشنير



شيماء سيف وزوجها



شيماء سيف



نى الشاذلى فى حفل زفاف شيماء سيف