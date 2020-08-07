شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن صحة والده : أجرى عملية المرارة وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد فلوكس في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن والده الفنان الكبير فاروق فلوكس، أجرى عملية جراحية في المرارة بإحدى المستشفيات، وحالته حاليا دخلت فى مرحلة الإستقرار، موجها الشكر لكل أصدقائه وزملائه من الوسط الفنى، الذين هاتفوه للإطمئنان على صحة والده.

وكان الفنان أحمد فلوكس قد نشر صورة لوالده عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. تقوم وتخرج لنا بألف سلامة يا ضهرى، ربنا يحفظك ويخليك لينا".

وكان الفنان فاروق فوكس قد قال مؤخرا إن كثيرا من الفنانين الذين كبروا فى السن أصبحوا قليلى الظهور فى الدراما، وهذه هى سنّة التطور، موضحا أن الكثير من الفنانين الكبار فى قديم الزمان مثل الفنان يوسف وهبى اشتكى أيضا من قلة الأعمال الفنية التى تعرض عليه عندما كبر فى السن.

وأضاف فاروق فلوكس، فى تصريحات لبرنامج رأى عام، المذاع على قناة Ten، أن قلة الأعمال المعروضة على الفنانين كبار السن هو أمر قديم، فالفنان فؤاد المهندس أيضا اشتكى عندما كبر فى السن من قلة الأعمال المعروضة عليه.

وأوضح فاروق لوكس أن الفنانين الكبار فى الخارج يعانون أيضا كثيرا من قلة الأعمال، ولكن فى الخارج لهم نظام معين فى الدراما، ونحن فى مصر لنا نظام معين، متابعا: "اشتغلت فى الدراما من 60 عاما ولم أعمل فى أى عمل فنى منذ 3 سنوات، والتمثيل فن ولكن الرزق بتاع ربنا".

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.