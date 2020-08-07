القبض على المتهمين بالتحرش بريهام سعيد.. وهذا أول تعليق للإعلامية

رنا صلاح الدين - نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 من المتهمين بالتحرش بالاعلامية المصرية ريهام سعيد، أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا.

المتهمون قالوا في التحقيق معهم: "رفضت الإعلامية التقاط صور معنا على الشاطئ، فتلفظ أحدنا بعبارة أثارت حفيظتها، ومن ثم حدثت بيننا مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفنا عقب ذلك".

وأضافوا: "لاحظنا بعد ذلك تصوير الإعلامية لنا بهاتفها المحمول لتوثيق الواقعة، ليتم القبض علينا عقب ذلك".

ريهام سعيد

وفي أول تعليق لريهام سعيد على القبض على لمتهمين، كتبت: "بشكر مجهودات وزاره الداخليه والنيابة العامة من كل قلبي، اخيرا الحق بيرجع".

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد نشرت مقطع فيديو مؤخرا، كشفت خلاله عن تعرضها للتحرش، واستغاثت بجمهورها وبالمسئولين.

ريهام قالت، خلال الفيديو، إنها كانت تجلس على البحر ترتدي ملابس محترمة وغير مكشوفة وتطعم ابنها الصغير وجاء عدد من الشباب يطلبون منها التقاط بعض الصور، لكنها رفضت بطريقة محترمة لإنشغالها بطفلها.

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وأضافت أنها بعد رفضها للتصوير قام هؤلاء الشباب بسبها ومعايرتها بالحبس الاحتياطي التي تورطت فيه.

وتابعت باكية: "إلى متى سيتم توجيه إلي تهمة لم أقم بها خاصة بعد صدور برائتي"، ووصفت نفسها بأنها مواطنة شريفة وأم محترمة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة للمتحرشين، وعلقت: "لو سمحتوا محتاجه اتقدم ببيان رسمي الداخليه و اوريهم ان حقي مش هايضيع زي ما قالوا لي ابقي وارينا هاتعملي ايه؟.. انا محتاجة من فضلكو تساعدوني اني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام و قعدوا في شمسيه جنبنا".

وأضافت: "ابتدت المعاكسه والكلام الي كله قله ادب ومش عارفين أنا مين وبعدين كل ده مبنردش. قاموا وقربوا مننا بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني مايتخضش لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لإني كنت متدايقه اوي من الي بيعملوه".

وتابعت: "سألني تاني قلت له انا قاعده مع ابني اتصور ازاي رد الاتين دول واحد قال سيبك منها كانت محبوسه و التاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا ادام كل الناس الي قاعدين والي انقذني منهم ناس محترمه قاعده جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا الفاظ".