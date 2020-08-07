انطلاق مسرحية علي ربيع وأوس أوس "صباحية مباركة يا عريس"

افتتح نجما الكوميديا علي ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس" عرضهما المسرحي الجديد "صباحية مباركة يا عريس"، الخميس.





ومن المقرر عرض المسرحية الجديدة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على أحد مسارح حي جاردن سيتي في القاهرة.





وتنقسم المسرحية إلى فصلين يتخللهما عدد من الاستعراضات الغنائية في شكل جديد للمسرح الكوميدي.





ويشارك في بطولة المسرحية سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، جابر فراج، هاني فاروق، ضحى نصر الدين، آلاء علي، نيرة عارف، وصميدة.

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المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبدالباقي.



