سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020.. الاحتياطي يرفع الجنيه

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة.

وفقد سعر الدولار قرشين في مستهل تعاملات اليوم مسجلا 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، مقابل 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع بحسب سعر إغلاق أمس.

ولايزال الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام الدولار بفضل إعادة فتح قطاعات عديدة في الاقتصاد أبرزها السياحة والضيافة مع تخفيف القيود على حركة السفر والسياحة والطيران.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع قيمة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 114 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 38.201 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي.



أقل سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول في بنك قناة السويس أقل سعر لصرف الدولار عبر ماكينات الصراف الآلي اليوم، ليسجل 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر لصرف الدولار في السوق المصرية عند مستوى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع في 4 بنوك مختلفة هي بنك البركة، وبنك الاستثمار العربي AIBK، وبنك التعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في التعاملات المبكرة صباح اليوم بحسب متعاملين في سوق الصرف المصرية، 18.82 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الإسترليني سجل 20.86 جنيه للشراء، و21.10 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر الريال السعودي في أغلب ماكينات الصرافة للبنوك المصرية عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي سجل 4.30 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي سجل في مستهل تعاملات سوق الصرف المصرية، اليوم الجمعة، متوسط 49.62 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.