جنيفر لوبيز تطلب من متابعيها التبرع لضحايا إنفجار بيروت

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"الخليج 365" من بيروت: تعاطفاً مع الشعب اللبناني في محنته، وأسوة بالعديد من النجوم والمشاهير، دعت النجمة الأميركية جنيفر لوبيز متابعيها عبر الإنستغرام للمساعدة في العثور على المفقودين، وطلبت من جمهورها التبرع للصليب الأحمر اللبناني، والدعاء والصلاة لبيروت. وفي ذات السياق أعرب النجم العالمي إينريكي إيغلاسياس عن تضامنه مع اللبنانيين عقب انفجار المرفأ. وعبر حسابه على "تويتر"، غرد إيغلاسياس داعياً متابعيه للتبرع للأطفال عبر منظمة "Save The Children".

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