فيلم الحارث يعرض على شاهد VIP أولاً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة شاهد أنها ستبدأ في الأسبوع المقبل بعرض الفيلم المصري «الحارث» قبل وصوله إلى السينمات.

الفيلم من بطولة: ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة وأسماء أبو اليزيد. وتأليف محمد عبد الخالق، وإخراج محمد نادر.

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وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول زوجَيْن تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما خرافة أثناء شهر العسل عن ليلة غاب فيها القمر ويبحث الشيطان فيها عن عروس.

يأتي عرض هذا العمل السينمائي رقمياً بعد فترة وجيزة من تسريب فيلم «صاحب المقام» «صاحب المقام» من بطولة يسرا، آسر ياسين، بيومي فؤاد وآخرين، عبر عدد من المواقع الإلكترونية.

وعلى أمل تعويض الخسائر، قرّر المنتج محمد السبكي عرض الفيلم في الصالات بدءاً من يوم الأربعاء المقبل.