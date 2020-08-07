أحمد عز يطلب من جمهور "علاء الدين" الوقوف حدادًا على شهداء بيروت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: في أول عرض للمسرحية بعد الانفجار المروع الذي شهدته بيروت دعا الفنان أحمد عز و نجوم عرض "علاء الدين" جمهور الحاضرين في حفل أمس الخميس للوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من ضحايا الحادث.

وحرصت أسرة كايرو شو المنتجة لمسرحية علاء الدين على تأكيد تضامن كل المصريين وعلى راسهم الفنانين مع مصاب أهالينا في لبنان حيث تزينت خلفية المسرح بالكامل بالعلم اللبناني كما رفع النجم احمد عز علماً آخر في يده .

يشارك أحمد عز في بطولة المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" كل من: محمد ثروت، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.