نانسي عجرم بمرارة: إنتبهتوا لأغنية وما إنتبهتوا لمتفجرات؟!

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"الخليج 365" من بيروت: بمرارة كبيرة سخرت الفنانة نانسي عجرم من المسؤولين في لبنان الذين تنبهوا لحذف جملة من إحدى أغاني الشاعر الراحل نزار قباني، لأنها تتضمن كلمة "ثورة"، ولم يتنبهوا لإزالة ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت حولت العاصمة لركام.

حيث غردت نانسي عبر تويتر قائلة: "انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟".

وقبل أيام من وقوع الكارثة، كان هناك حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني والذي شهد حذف جملة تتضمن كلمة ثورة، من أغنية "يا بيروت" الشهيرة للشاعر الراحل نزار قباني، وغناء ماجدة الرومي، وأصبح هذا الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر مقطع فيديو لمجموعة كورال غنائي، ترتدي ملابس عسكرية، وهي تردد أغنية "يا بيروت" وعند مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، قام الكورال بعمل إيقاع صوتي ليكون المقطع "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".

إصابة زوجها وتدمير عيادته

وكانت عيادة زوجها فادي الهاشم قد تعرضت للتلف والتدمير بسبب الانفجار الكارثي، وتلقى بعض الجروح في رأسه وظهره نتيجة تهشم الزجاج إلا أنه بخير بصفة عامة ولم يتأذى بشكل مقلق.

رسالة مؤثرة لمنى واصف

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وكانت نانسي قد شاركت أيضاً رسالة صوتية مؤثرة من الممثلة السورية منى واصف الى لبنان والشعب اللبناني بعد التفجير المروع الذي حصد آلاف الاصابات وخلف عدداً كبيراً من القتلى في العاصمة بيروت

وقالت واصف في رسالتها :

“بيروت بلد الجمال بلد الحب والرحابنة بلد الرقي بلد فيروز وجبران ..أخ على اللي صار الى كل الناس في لبنان سلام من قلبي لبيروت”.

الغاء حفل تيك توك

وفي سياق متصل أعلن تطبيق تيك توك، عن تأجيل حفل نانسي عجرم الافتراضي الذي كان من المقرر إقامته أمس الساعة 8 مساء.

وعبر التطبيق الشهير عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب، والإعلان قريباً عن موعد جديد للحفل.