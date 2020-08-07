شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تنفصل عن زوجها بسبب التدين فى مسلسلها الجديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفصل النجمة منى زكى عن الفنان محمد ممدوح "تايسون"، بسبب تدينها الشديد خلال أحداث مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، وتتزوج محمد فراج وتنجب منه طفل، ويتورط ممدح مع الفنان سيد رجب ويكون هناك الكثير من الصراعات بينهما للمخرج تامر محسن.

وتجسد منى زكى دور مهندسة زراعية تدعى "هنا"، وتعمل فى إحدى المزارع الخاصة بمحمد ممدوح، وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

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وقرر المخرج تامر محسن الانتهاء من التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تنافس به منى زكى فى موسم شهررمضان المقبل لعام 2021، حيث انتهت منى من تصوير 30% من أحداث العمل والتى تجمع بينها وبين محمد فراج وتايسون – محمد ممدوح.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرىالأحداث.

يذكر أن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسفوعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.