شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الكوميديا انتهت بالدموع.. تفاصيل ليلة بكى فيها عمو فؤاد فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" أسرار حياة عملاق الكوميديا الراقية الفنان الكبير فؤاد المهندس، وتفاصيل أصعب أيام حياته.

وأوضحت الزميلة زينب عبد اللاه، التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب تفاصيل بدايات الفنان الكبير فؤاد المهندس ونشأته وبداية مشواره الفنى.

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كما تحدثت زينب عبداللاه، عن الجانب الشخصى فى حياة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس من خلال ما كشفه ابنه محمد فؤاد المهندس أثناء حواره معها، وقصة زواج عمو فؤاد من زوجته الأولى وأم ابنيه محمد وأحمد، ثم انفصاله عنها وبداية قصة حبه للفنانة الكبيرة شويكار وزواجه منها الذى استمر 20 عاما، موضحة كيف تعامل فؤاد المهندس وشويكار بعد الطلاق.

كما كشف برنامج حكايات زينب، تفاصيل أصعب ليلة فى حياة عملاق الكوميديا فؤاد المهندس ولماذا بكى فى هذه الليلة التى كانت أحد أسباب حزنه ووفاته؟.

يذاع برنامج حكايات زينب الجمعة من كل أسبوع على موقع الخليج 365، ويتناول أسرار وحكايات نجوم الزمن الجميل والجوانب التى لا يعرفها الجمهور من حياة المبدعين، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر موثقة، منها ما يكشفه الأبناء والأهل، أو ما كتبه هؤلاء المبدعون من مذكرات ومقالات، وغيرها من مصادر موثقة.



