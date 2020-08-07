شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع وأوس أوس يفتتحان عرض "صباحية مباركة يا عريس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النجمان على ربيع وأوس أوس، أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، مساء أمس الخميس على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن ستى، بحضور جماهيرى كبير الذى حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة الأولى التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى فى المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".



على ربيع واوس واوس وطاهر ابو ليلة

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور،وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.



اوس اوس وعلى ربيع



اوس اوس

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جانب من مسرحية صباحية مباركة يا عريس



على ربيع اوس اوس فى صباحية مباركة يا عريس



على ربيع واحمد سلطان واوس اوس



على ربيع واوس اوس



على ربيع



على رييع



مسرحية صباحية مباركة يا عريس