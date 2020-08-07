شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع الصديقان أحمد مظهر وإحسان عبد القدوس فى فترة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة نادرة جمعت الفنان القدير الراحل مع الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ترجع تاريخ التقاطها إلى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين، حيث ظهر فارس السينما مرتديا قبعة فوق رأسه، بينما ارتدى الأديب الراحل قميص أبيض اللون ونظارة شمسية.

ويبدو من الصورة، التى نشرها حساب منسوب لعائلة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، عبر حساب إنستجرام، أنهما كانا فى مرحلة الشباب.

أحمد مظهر وإحسان عبد القدوس

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وعمل مظهر فى عدد من الأفلام التى كتبها إحسان عبد القدوس، منها فيلم "الطريق المسدود - 1958" مع سيدة الشاشة العربية النجمة فاتن حمامة، وفيلم "النظارة السوداء - 1963" مع النجم أحمد رمزى، ومع فاتن حمامة مرة أخرى فى فيلم "إمبراطورية ميم - 1972".

وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قد قالت إن إحسان عبد القدوس هو عقل السينما، وله تأثير كبير على العديد من الفنانات والفنانين الكبار، وكل أعماله تظهر فيها النساء بشكل مختلف، حيث تظهر البطلة بشكل مستمر فى أعماله الفتاة المثقفة التى تتمرد على الواقع إذا لم يتناسب مع حياتها، مشيرة إلى أنه أظهرها بهذا الشكل فى فيلمى الراقصة والطبال والراقصة والسياسى.

وأضافت نبيلة عبيد، تصريحات تليفزيونية: "أنا عملت أكثر من 86 فيلما، اشتغلت مع كل المخرجين الكبار، كنت بلف وبعدها برجع لإحسان عبد القدوس، وهو كان بيرشحلى الرويات اللى اشتغلها، كان له تأثير كبير جدا عليا، لما كان بيتعرض عليا شغل مع ناس تانية كنت بوافق، ولما كان هو بيعرض عليا بعدها كنت بسيب كل حاجة عشان اشتغل معاه".

وقالت: "كان فى موضوعات معينة كنت بمسك فيها بإيدى وأسناني، لما طلع عليا نجمة مصر الأولى كنت خايفة من انتقاضات الناس وقتها، لكن كانت أفلامى بتجيب فلوس وإيرادات كبيرة، وأنا سعيدة بتجربتى فى المسلسل الأخير فى رمضان سكر زيادة، أنا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وعلى فكرة المسلسل له جزء تانى استنوه".