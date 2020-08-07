شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "شارع 9" تعود للبلاتوه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود أسرة مسلسل "شارع 9" الأسبوع المقبل للبلاتوه لاستئناف التصوير مرة أخرى، وتكون المشاهد بين محمود عبد المغنى الذى يجسد دور مهندس بترول والفنانة رانيا يوسف وباقى فريق العمل فى المعادى، حيث تجسد رانيا دور طبيبة نفسية خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "شارع 9" من الأعمال ذات الـ45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف،احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمدالدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

والمسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل"بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.