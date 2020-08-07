شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تدعم لبنان وتطالب بالتبرع للصليب الأحمر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يقوم المشاهير والنجوم حول العالم بدعم لبنان بعدما أصيبت بفاجعة كبرى تمثلت فى انفجار بيروت وما أسفر عنه من تشرد لأسر عديدة وإعلان بيروت مدينة منكوبة اثر قتلي ومصابين كثر، .. جينيفر لوبيز واحدة ممن قاموا بدعم بيروت من خلال خاصية الستوري عبر حسابها على موقع انستجرام، حين دعت للتبرع للصليب الأحمر في لبنان.



لوبيز

من ناحية أخرى تعيش النجمة جينيفر لوبيز أفضل أوقاتها حالياً برفقة عائلتها، مثلما ظهر عبر خاصية الاستوري على موقع انستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة مع عائلتها، وعلقت عليها بكتابة : "وقت العائلة"، ولكن أكثر صورة خطفت بها الأنظار هي ظهورها بدون ميكب نهائياً، خلال واحدة من تلك الصور التي تفاعلت من خلالها مع متابعيها حيث تناقلتها الصحف والمواقع التي أثنت على جمال لوبيز الذى لا يزال لا يتأثر بسن، نظراً لإتمامها مؤخراً عامها الـ 51.

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ودوماً ما تعتاد النجمة جينيفر لوبيز على الاستمتاع بوقتها بأفضل طريقة ممكنة بصحبة عائلتها، وهو الأمر الذي يظهر جلياً من وقت لآخر سواء رصدتها عدسات المصورين أو من خلال حسابها على موقع انستجرام.

وكانت فاجأت متابعيها قبل ايام بنشر أكثر من فيديو مع عائلتها مكونة من أليكس ردوريجيزخطيبها، وأبنائهم، حيث علقت عليه بأن تلك الفيديوهات من حفلهم العائلي عبر ميكس أغاني لها قاموا بالرقص عليه.

ويأتى ذلك بعدما لفتت لوبيز الأنظار خلال الساعات الماضية أثناء جولتها حول قصرها بالدراجة حيث ظهرت بدون ارتداءها لخاتم خطبتها في يديها، وهو الخاتم الذى نال شهرة عالية حينما أهداه إياها روردريجيز احتفالاً بمناسبة خطوبتهما، حيث بلغت قيمته مليون دولار، وبالتالي ربما حرصت لوبيز اثناء نزهتها حول قصرها في هامبتون عدم ارتدائه وتركه في المنزل.