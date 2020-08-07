شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مناقشة فيلم "جيش الشمس 9" بمكتبة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم مكتبة القاهرة التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى الذى يرأسه المخرج الكبير خالد جلال، ندوة عن فيلم "جيش الشمس 9"، والذى يعد ضمن سلسلة الأفلام الوثائقية "جيش الشمس"، وذلك غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بمقر المكتبة بالزمالك، وسيتم ذلك تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

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وسيتحدث فى الندوة اللواء محمد عمر منتج سلسلة الأفلام الوثائقية جيش الشمس، وأيضا اللواء أيمن حب الدين، ويروى الفيلم قصص وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، وسيكون ذلك ضمن معرض "كاريكاتير لا"، الذى يقام بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية ويشارك فيه ويشارك فيه ثلاثين فنانة وفنان بلوح تناقش قضايا التحرش والتنمر والإرهاب.

وستحرص مكتبة القاهرة على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.