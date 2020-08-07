شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة بعد شائعات مرض محمود ياسين: مش عايزه أشوف خلقة حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة شهيرة تمر بحالة نفسية سيئة فى هذه الفترة وفقاً لما أعلنت عنه من خلال حسابها الرسمى على موقع فيس بوك بالتزامن مع كشفها تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين مؤخراً، حيث كتبت كلمات عكست ذلك قالت فيها "مش عارفة ليه بقي عندي بلادة يعني تناحة من ناحية الكل لا قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب مش عايزه أشوف خلقة حد".

وأكملت حديثها "داهية لكون داخلة على حالة نفسية مش عايزة أفسر فى وشكم وأقول اكتئاب يارب لأ لأ استرها معايا يارب يا كريم أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بصوا بقى لا تنزعجوا ممكن موضوع لبنان كمل علينا".

Advertisements



شهيرة

ويأتى ذلك بعدما أكدت شهيرة فى وقت سابق أن الفنان محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة، نافية ما ورد في بعض المواقع عن تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك": «محمود ياسين بخير وحالته الصحية مستقرة على عكس ما جاء في بعض المواقع».

ثم أضافت: "لم يجد جديد على الحالة إطلاقا، والحمدلله ولا مستشفي ولا غيره، بس ياللا بقي ده العادي، مداخلة عادية مع وائل الإبراشي على كارثة لبنان وأنا كنت متأثرة جدا للحدث المفزع ده وتطرق الحديث بالسؤال عن صحة زوجي وطمأنت الجمهور أن الحالة مستقرة ونسأل الله الثبات على ذلك والحمدلله وربنا يشفيه ويشفي كل مريض".