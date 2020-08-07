شكرا لقرائتكم خبر عن عزة لبيب حائرة بين الحلال والحرام فى "قوت القلوب" مع مجدى أبو عميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة القديرة عزة لبيب تصوير أحداث دورها بالجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من بطولة مجدى زكى، للمؤلف محمد الحناوى، من إنتاج شركة سينرجى، وتجسد "لبيب"، ضمن أحداث العمل دور "صباح"، وهى سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل، وتكون حائرة دائما بين "الحلال والحرام"، وهو خط ستكشفه أحداث العمل الذى يقدم العديد من القضايا الاجتماعية والمشاكل الأسرية المهمة، ولديها ولد وحيد يدعى "هيما"، ويجسده الفنان الشاب عمرو صحصاح، وابنة تدعى "إش إش"، تجسدها الفنانة الشابة مارتينا عادل.

وعن المسلسل قالت الفنانة القديرة عزة لبيب، لـ"الخليج 365"، سعيدة بالعمل مع مخرج كبير بحجم مجدى أبو عميرة يعيدنا للدراما الاجتماعية الحقيقية، وكذلك مؤلف موهوب مثل محمد الحناوى، وشركة كبيرة مثل "سينرجى"، مشيرة إلى أن شخصية "صباح"، التي تقدمها ضمن أحداث العمل ستشهد تحولات جذرية في أحداثها، معربة عن أمنياتها بأن تنال إعجاب الجمهور.

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الفنانة عزة لبيب هي واحدة من فنانات المسرح اللاتى قدمن تاريخ مشرف وتولت رئاسة المسرح القومى، وعملت مع الفنان الكبير محمد صبحى فى عدة أعمال، فضلا عن مشاركاتها التليفزيونية في عدة مسلسلات مهمة منها "أرابيسك"، "زيزينيا"، "أوراق مصرية"، "برج الأكابر"، "هبة رجل الغراب".

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.