شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى فى صورة مع محمد رمضان: "نمبر وان.. المحترم الراقى الخلوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الفنانة عبير صبرى، النجم محمد رمضان، بأنه فنان محترم وراق وخلوق، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتهما سويا، صحبتها بتعليق: "مع نمبر وان الفنان المحترم الراقى الخلوق محمد رمضان.. بوم بوم".





وكانت الفنانة عبير صبرى أعربت عن تفاؤلها بفيلم "زنزانة 7" الذى انتهت من تصويره مؤخرا، خاصة أن الأحداث فى الفيلم تعتمد على أكثر من بطل، مشيرة إلى أنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل، متمنية أن يستقبل الجمهور الفيلم بشكل جيد.

Advertisements



وأكدت عبير صبرى فى تصريحات صحفية أن شخصيتها فى العمل ستكون مفاجأة للجمهور لاسيما أنها تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، حيث تجسد فى الفيلم شخصية "ناهد"، المحامية ذائعة الشهرة، وتستغل ذكاءها فى اللعب على ثغرات القانون لمصلحة موكليها.

وأوضحت أنها تختار الأعمال التى تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة فى الأحداث، وفريق العمل القوى، مؤكدة أن ما يهمها مضمون الشخصية التى تجسدها ومدى نجاحها، لافتة إلى أن طريقتها فى اختيارها لأعمالها تتم فى إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التى تثبت فيها موهبتها الفنية.

فيلم "زنزانة 7" يشارك فى بطولته أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، منة فضالى، أحمد التهامى، إيهاب فهمى، مدحت تيخه، مصطفى هريدى، تأليف حسام موسى، إخراج ابرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والاثارة.