- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى فى صورة مع محمد رمضان: "نمبر وان.. المحترم الراقى الخلوق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت الفنانة عبير صبرى، النجم محمد رمضان، بأنه فنان محترم وراق وخلوق، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة جمعتهما سويا، صحبتها بتعليق: "مع نمبر وان الفنان المحترم الراقى الخلوق محمد رمضان.. بوم بوم".
وكانت الفنانة عبير صبرى أعربت عن تفاؤلها بفيلم "زنزانة 7" الذى انتهت من تصويره مؤخرا، خاصة أن الأحداث فى الفيلم تعتمد على أكثر من بطل، مشيرة إلى أنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل، متمنية أن يستقبل الجمهور الفيلم بشكل جيد.
وأكدت عبير صبرى فى تصريحات صحفية أن شخصيتها فى العمل ستكون مفاجأة للجمهور لاسيما أنها تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، حيث تجسد فى الفيلم شخصية "ناهد"، المحامية ذائعة الشهرة، وتستغل ذكاءها فى اللعب على ثغرات القانون لمصلحة موكليها.
وأوضحت أنها تختار الأعمال التى تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة فى الأحداث، وفريق العمل القوى، مؤكدة أن ما يهمها مضمون الشخصية التى تجسدها ومدى نجاحها، لافتة إلى أن طريقتها فى اختيارها لأعمالها تتم فى إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التى تثبت فيها موهبتها الفنية.
فيلم "زنزانة 7" يشارك فى بطولته أحمد زاهر، نضال الشافعى، مايا نصرى، منة فضالى، أحمد التهامى، إيهاب فهمى، مدحت تيخه، مصطفى هريدى، تأليف حسام موسى، إخراج ابرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والتشويق والاثارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبرى فى صورة مع محمد رمضان: "نمبر وان.. المحترم الراقى الخلوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.