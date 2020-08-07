شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ليليا أحمد طاهر تظهر موهبتها فى غناء "تحيا مصر" بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت الفنانة الشابة ليليا أحمد طاهر ياسين أغنية "تحيا مصر" بلغة الإشارة فى لقطة متفردة، حيث طرحت ليليا مقطع غنائها الأغنية عبر تطبيق "تيك توك"، وأظهرت ليليا موهبتها فى الغناء وأيضاً فى لغة الإشارة، حيث إنها متعددة المواهب، لاسيما أنها نشأت فى عائلة فنية خالصة، حيث إن خالها هو محمد سامى، وخالتها الفنانة ريم سامى.

وتعد ليليا من الناشطين على السوشيال ميديا، حيث شاركت مع الفنانة مى عمر - زوجة خالها - مؤخراً بغناء مقطع أغنية "بكلمك مش برد" التى حظيت بشهرة واسعة مع بدء انتشار تطبيق تيك توك فى مصر.

أغنية "تحيا مصر" غناها المطرب أحمد جمال وحققت نجاحاً كبيراً من طرحها وقام بغنائها فى أكثر من مناسبة وطنية.. وتقول كلمات الأغنية

قالولي في جملة واضحة حط اسم مصر

جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر

قالولي ارسم علمها سرحت واتخيلت

قصر عليه حراس كتير في وسطهم خطين ونسر

تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية

وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه

تحيا مصر حرة تحيا الف مرة

تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة

عروسة لا بسة طرحة جاية لينا من بعيد

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وحاسة كل خطوة عارفة هي رايحة فين

بتبسم بفرحة وهي جاية من بعيد

وبتشاور لبكرة ادخلوها امنين

تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية

وعيونها في كل ناحية وفي مليون تجاه

تحيا مصر حرة تحيا الف مرة

تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة

تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية

وعيونها في كل ناحية وفي مليون تجاه

تحيا مصر حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة



ليليا طاهر



ليليا احمد طاهر