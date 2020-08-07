شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية.. وأحمد فلوكس: تقوم وتخرج لنا بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان القدير فاروق فلوكس إلى أزمة صحية مؤخرا استدعت دخوله أحد مستشفيات الدقى لإجراء عملية جراحية، فيما طمأن ابنه أحمد فلوكس، جماهيره ومتابعيه عن صحة والده داعيا له بالسلامة والعافية.

ونشر فلوكس الابن، صورة لوالده عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. تقوم وتخرج لنا بألف سلامة يا ضهرى، ربنا يحفظك ويخليك لينا".

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وكان الفنان فاروق فوكس قد قال مؤخرا إن كثيرا من الفنانين الذين كبروا فى السن أصبحوا قليلى الظهور فى الدراما، وهذه هى سنّة التطور، موضحا أن الكثير من الفنانين الكبار فى قديم الزمان مثل الفنان يوسف وهبى اشتكى أيضا من قلة الأعمال الفنية التى تعرض عليه عندما كبر فى السن.

وأضاف فاروق فلوكس، فى تصريحات لبرنامج رأى عام، المذاع على قناة Ten، أن قلة الأعمال المعروضة على الفنانين كبار السن هو أمر قديم، فالفنان فؤاد المهندس أيضا اشتكى عندما كبر فى السن من قلة الأعمال المعروضة عليه.

وأوضح فاروق لوكس أن الفنانين الكبار فى الخارج يعانون أيضا كثيرا من قلة الأعمال، ولكن فى الخارج لهم نظام معين فى الدراما، ونحن فى مصر لنا نظام معين، متابعا: "اشتغلت فى الدراما من 60 عاما ولم أعمل فى أى عمل فنى منذ 3 سنوات، والتمثيل فن ولكن الرزق بتاع ربنا".