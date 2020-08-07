عبير صبري رفقة محمد رمضان: "مع نمبر وان الخلوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها رفقة الفنان محمد رمضان، خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. وعلقت "عبير"، على الصورة قائلة: "مع نمبر وان الفنان المحترم الراقي الخلوق محمد رمضان، ما شاء الله". من ناحية أخرى، تنتظر عبير صبري عرض فيلمها "زنزانة 7"، الذي انتهت من تصويره مؤخرا، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، مصطفى هريدي، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

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