محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعربت النجمة العالمية "مادونا"، عن حزنها جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي. ونشرت مادونا، مقطع فيديو يظهر من خلاله سيدة لبنانية وهي تعزف على البيانو وسط الأضرار التي لحقت بمنزلها نتيجة الانفجار، وعلقت قائلة: "هذا الفيديو يحطم قلبي".

وقع الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفجار بيروت.. شاهد الفيديو الذي حطم قلب "مادونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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