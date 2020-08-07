بالصور| علي ربيع وأوس أوس يفتتحان "صباحية مباركة يا عريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان علي ربيع والفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، مساء أمس الخميس العرض المسرحي الجديد "صباحية مباركة يا عريس"، والتي من المقرر عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند تاور بجاردن سيتي.

المسرحية تضم فصلين، وعدد من الاستعراضات الغنائية.

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.