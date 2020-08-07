بكاء باسل خياط وتطورات حالة محمود ياسين ونجوم لبنان يبكونها.. تصريحات نجوم "الفن × أسبوع"



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الأول من شهر أغسطس، عدة تصريحات أدلى بها نجوم الفن في لقاءات ومداخلات هاتفية لعدد من البرامج التليفزيونية المعروضة على القنوات الفضائية، أو من خلال فيديوهات ينشرونها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها عن الحياة الشخصية، وأخرى تعليقاتهم على ما يشهده العالم من أحداث مختلفة، وثالثة عن حياتهم الفنية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

أحمد فلوكس

يستعد الفنان أحمد فلوكس لطرح أغنية جديدة له، لتكون تلك التجربة الاحترافية الأولى له بمجال الغناء.

وكشف "فلوكس"، عن الأغنية خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي، قائلًا إنه سيطرحها في بداية العام الجديد 2021، والأغنية إيقاعية وليست رومانسية: "إذا عجبت الجمهور هصورها فيديو كليب".

وأضاف: "هي فكرة مجنونة جوايا وحبيت أعبر عنها من خلال الأغنية، وممكن الجمهور ينتقدها لو خرجت بشكل غير مناسب".

وائل جسار

قال الفنان اللبناني وائل جسار، إن بيروت باتت منكوبة بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأضاف جسار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "بلدنا غالي علينا قوي، وللأسف إحنا بلد فيه كم هائل من الطوائف، لدينا 18 طائفة، كل طائفة تدافع عن مجموعتها، والشعب اللبناني منقسم ولكن الوجع واحد".

وأشار إلى ضرورة وجود تحرك سريع في لبنان من أجل التغيير بعد انفجار مرفأ بيروت وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن السلطة الفاسدة في لبنان تسببت في ذبح الشعب اللبناني وتجويعه.

عاصي الحلاني

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إن انفجار مرفأ بيروت كارثة بكل معنى الكلمة، وإنه كان متواجدا في بيروت مع زوجته وابنه وإن زوجته اعتقدت في البداية أن الانفجار هزة أرضية.

وأضاف الحلاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المعروض عبر التليفزيون المصري "مش مصدق اللي حصل وحاسس إني في حلم بسبب الدمار الكبير اللي حصل في بيروت، والشهداء الذين سقطوا والجرحى، عندنا كارثة حقيقية وبيروت منكوبة ولكن إيمانا بربنا وبوطنا كبير، والشعب اللبناني محكوم عليه إنه لا يعيش في استقرار".

وتابع بأن دوي تفجير مرفأ بيروت لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية، لافتًا إلى أهمية وجود تحقيق شفاف في حادث تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة المسئولين عنه.

ماجدة الرومي

قالت الفنانة ماجدة الرومي، إن لبنان يدفع ثمن الحروب الداخلية والانقسامات، والمصالح السياسية والانقسامات سبب تعاسة لبنان، مضيفة: " انفجار مرفأ بيروت جريمة دولية هدفها تفريغ لبنان من شبابها"، مشيرة إلى أن لبنان حاليًا في مرحلة تخبط كبيرة.

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وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري: "بنت اخويا عايشة في الحي المقابل لمرفأ بيروت، والبيت وقع على راسها، وأخويا مشي 3 ساعات عشان يوصلها ولقاها في زاوية"، موضحًة: "في ناس مصدومين في المستشفيات ومش قادرين يقولوا للي قدامهم اسمهم ايه".

وأعربت عن سعادتها بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، مؤكدًة: "أشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على تضامنهم مع لبنان في محنتهم وكل الدول العربية".

وأوضحت الفنانة ماجدة الرومي: "بنتعامل مع ظروف مشوفنهاش في كل ظروف الحرب، ولكني مؤمنة أن الشعب اللبناني شعب مغوار وهيعرف إزاي يتعامل مع الوضع في لبنان بقوة ربنا اللي بتجيلنا من السماء"، متابعة: "أنه لا يوجد دولة ذات سيادة دون جيش قوي والشعب اللبناني سيعبر أزمتة الداخلية بصلابتة وبعرف أن الثورة تولد من رحم الأحزان، وهنعرف نقوم من أحزاننا زي كل مرة".

شهيرة

كشفت الفنانة شهيرة تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين.

وقالت شهيرة خلال مداخلة تليفونية، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة": "الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفة هنعمل إيه، الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، الموضوع إنه مالوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه".

وأضافت شهيرة: "حالته ساعات تبقى إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات أتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما إحنا عارفين تطورات الموضوع، عشان أنا ملازماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيرة بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية، يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا".

تابعت شهيرة: "محدش بيدخل عندي نهائي من 5 أشهر، عمرو قالي أنا عايز أشوف أبويا قولتله أنت مخالط، قال ما إحنا لازم نعيش الحياة وموضوع كورونا مطول وناخد بالإجراءات الاحترازية، قولتله أوك مقولتش حاجة بس من بعيد، بخليهم يشوفوه وهما لابسين الكمامة من بعيد أوي أوي، رانيا سمحت لها إمبارح تشوفه من بعيد، يعني كانت هي في الجنينة وإحنا في الليفينج جوا".

وأكملت شهيرة: "سألته مرة عن رجاء الجداوي لما ظهرت قدامنا في التليفزيون، قولتله مين دي؟ وقال رجاء الجداوي ففرحت جدًا، واتصلت بيها ومن فرحتها بكت".

هند سعيد صالح

قالت هند سعيد صالح، ابنة الفنان سعيد صالح، إن من أكثر المواقف الحزينة في حياة الفنان الراحل هي وفاة كريمة أخيه الكبرى ووفاة الفنان أحمد زكي وعلاء ولي الدين، مضيفة: "مش قادرة أقول كان متأثر ازاي بوفاة علاء ولي الدين.. وكان ساعتها بيحج ولقيته طلبني أول يوم العيد الصبح وكان منهار".

وأوضحت "هند" في حواره لفضائية "دي إم سي": "أن سمير ولي الدين والد الفنان علاء ولي الدين قام بتربية والدي.. بابا جاتله فترة كانت حياته وشغله كله في بيته، فكان الموضوع مش فنان وفنان وزملاء، لكن أسرة علاء ولي الدين بالنسبة لوالدي كانت بيته".

وتابعت: "وفاة علاء ولي الدين كان أكثر موقف شوفت فيه والدي بيعيط.. كان بيقولي ابنى مات"، مشيرة إلى أن هناك أحد المواقف التي جمعتها بالفنان الراحل أحمد زكي: "شوفته وهو راكب العربية روحتله بقوله هعطلك بس أنا عايزة أسلم عليك أنا هند سعيد صالح، حسيت أني كهربته راح نزل من العربية وأخدني بالحضن وقالي يا بنت حبيبي والغالي وأبوكي ساعدني ووقف جنبي، هو كان حاسس أنهم عشرة".

وأكدت: "في عزاء الفنان أحمد زكي، والدي كان واقف متضايق جدًا وكانوا بيعيطوا هو والفنان هادي الجيار".

باسل خياط

نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه باكيا بعد إعلانه وفاة والده .

وبدأ "خياط" الفيديو، بتوجيه التحية لجمهوره، ليقرأ الآية القرآنية: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتابع: "فجعت بوفاة الوالد بشكل مفاجئ، وبسبب الظروف الراهنة ما قدرنا نعمل عزا، وبطلب من كل المحبين وكل اللي مر فيهم سمير خياط، الدعاء له، والترحم عليه، رحمة الله عليه، والله يرحم أمواتكم يا رب، وسامحوني طلعت بهذا الفيديو ولكن الله أعلم بما في القلوب".