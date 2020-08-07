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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أجرى الفنان الكبير فاروق فلوكس، عملية جراحية اليوم في أحد مستشفيات الدقي.
وعلم "الخليج 365"، من مصدر مقرب أن الفنان الكبير خضع لعملية استئصال المرارة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، وأن حالته الصحية مستقرة.
وكان الفنان أحمد فلوكس، نشر صورة لوالده منذ قليل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلالها تعرضه لوعكة صحية دون الكشف عن تفاصيل، وقال: "الحمد لله، تقوم وتخرجلنا بألف سلامة يا ضهري، ربنا يحفظك ويخليك لينا".
فاروق فلوكس، بدأ مشواره الفني عام 1967 من خلال الانضمام لفرقة الفنانين المتحدين، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها: فيلم الراقصة والسياسي، مسلسلات "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" كما شارك بـ"مسرحية الواد سيد الشغال" وفوازير "عمو فؤاد".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| بعد "تدوينة" أحمد فلوكس.. تعرف على تفاصيل حالة فاروق فلوكس الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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