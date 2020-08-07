ميريام فارس تدعو الدول العربية لصلاة جماعية من أجل لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
دعت الفنانة اللبنانية، جميع الدول العربية، لصلاة جماعية مساء اليوم، من أجل لبنان، وذلك من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".
وكتبت "ميريام": "طلب وحيد بطلبه من كل الوطن العربي، دقيقة صلي لبلدي لبنان اللي عم يبكي على شهدائه، اللي شبابه مفقودين تحت الردم، اللي جرحاه بعد ما شفيوا، اللي عياله تشردوا على الطرقات، خلينا نصلي اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت لبنان لتكون صلاتنا الجماعية مستجابة".
ووقع الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.
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