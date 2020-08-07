فيديو| أحمد عز يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر من خلاله الفنان أحمد عز خلال عرضه مسرحية "علاء الدين"، إذ طلب من الجمهور الحاضر على المسرح الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.
وظهر "عز"، في الفيديو، على مسرح "كايرو شو"، ممسكا بعلم لبنان رفقة فريق عمل المسرحية، تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي وقعت بلبنان مؤخرًا كنوع من الدعم للبلد الشقيق.
مسرحية "علاء الدين"، بطولة أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.
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