غدًا.. حفل شعري لإبراهيم فرج فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل شعري للشاعر الشاب إبراهيم فرج، مساء غدًا، السبت 8 من أغسطس على مسرح النهر فى تمام السادسة والنصف مساءً.
إبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية،
وبدأ العمل على مشروع خاص و هوالإنتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها.
وإنتشرت أشعاره مؤخراً بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الإجتماعي و حصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت جميع متابعيه.
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