غدًا.. حفل شعري لإبراهيم فرج فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل شعري للشاعر الشاب إبراهيم فرج، مساء غدًا، السبت 8 من أغسطس على مسرح النهر فى تمام السادسة والنصف مساءً.

إبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية،

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بدأ كتابة الشعر فى بداية عام 2015، و شارك فى العديد من الندوات و الأمسيات الثقافية.

وبدأ العمل على مشروع خاص و هو

الإنتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها.

وإنتشرت أشعاره مؤخراً بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الإجتماعي و حصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت جميع متابعيه.