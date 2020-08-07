علي الحجار يتألق على مسرح النافورة ببانوراما وطنية

خطف علم مصر الأنظار في ختام حفل النجم علي الحجار الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر حيث لوح به جميع الحضور على أنغام بانواما لأشهر الأعمال الوطنية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة مرددين الكلمات التي الهبت المشاعر الحماسية ، كما أعلن تضامنه مع شعب لبنان في الأزمة التي المت ببيروت واهداه أغنية طبطب بروحك التي تدعو للمحبة والسلام.



وخلال الحفل وجه الحجار الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس

الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الجهود التي تم بذلها لإعادة الروح للأنشطة الفنية والثقافية في مصر .



وفي دنيا الحجار الغنائية تجول الجمهور بين مجموعة من الأعمال المميزة التي تألق خلالها معبرًا عن الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية حيث استمر في الغناء لمدة قاربت الثلاثة ساعات ظهر خلالها بكامل لياقته الفنية وقدم 22 أغنية، ومنهم: قالوا زمان،

باحلم وافتح عينية، على قد ما حبينا، يوم جديد، طب ايه يبعدنى عنك، رمى رمشه، مسالة مبدا ، جوة حضنى، يا بنت يا بيضا، الليل واخره، الزين والزينة، يا رب، عارفة، لالا القمر ، بدور عليكى، اتنين اتنين، زى الهوا، يا عم ادم، انا كنت عيدك، مكتوبالى وهنا القاهرة الى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية .



وخلال الحفل واصلت دار الاوبرا تطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حرصًا على السلامة العامة والتزم بها الحضور بشكل كامل وشملت قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الامنة .

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