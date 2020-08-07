بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والمعاصرة في عيده الـ 16 بالأوبرا

بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة انطلق فريق بلاك تيما في رحلة مع الجمهور احتفل خلالها بمرور 16 عام على تأسيسه وذلك في الأمسية التي نظمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وأقيمت على مسرح النافورة حيث استضاف الفريق ثلاثة من الفنانين ليشاركوه الاحتفال هم الفنان النوبي سيد ركابي الذى غنى نعناع الجنينة ، شاندو

وتغنى بـ عبد الهادي ومرام التي أدت كل مرة.



ووسط تفاعل الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني قدم الفريق عدد من أعماله الخاصة منها بحار ، أخبار أهرام ، ست الحسن ، أنت فاكرني هندي، وينك، على شط النيل، يا بيبان يا عالية، أجمل أيام حياتي ، أوس

أوسو، ايه يعنى ، عندى سر وجوبا.

قال رئيس الأوبرا أن الحفلات التي تم إعدادها لتقدم على المسارح المفتوحة خلال فترة الصيف تسعى لاحتواء طاقات الأجيال الجديدة وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم، وأشار أن المواد الفنية المقدمة تعكس التعدد الموسيقى والغنائي المصري وتتنوع بين عروض فرق الشباب المتميزة والطرب الأصيل والموسيقى الشرقية والغربية وحفلات كبار المطربين ، وأشاد بالتزام الجمهور خاصة الشباب بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دار الاوبرا المصرية حفاظا علي صحة وسلامة الجمهور والفنانين .

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