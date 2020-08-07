شاهد.. كريم العمري في كواليس تصوير حكايات بنات الجزء الخامس

حرص الفنان كريم العمري على مشاركة جمهوره مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد "حكايات بنات"، الجزء الخامس، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ظهر "العمري" خلال الصور يحمل نجلته خلال أحداث العمل وتدعى سيليا، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين عن انتظارهم لعرض المسلسل. مع المنشور معبرين عن انتظارهم لعرض المسلسل. Advertisements ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. يذكر أن الفنان كريم العمري كان حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه. الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه. جدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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