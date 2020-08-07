أحمد فلوكس يكشف عن تعرض والده لوعكة صحية

كشف الفنان أحمد فلوكس عن تعرض والده الفنان الكبير فاروق فلوكس لوعكة صحية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "فلوكس" عبر صفحته قائلًا : "الحمد الله.. تقوم تخرجلنا بالف سلامه يا ضهري.. ربنا يحفظك ويخليك لينا"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين لوالده الفنان الكبير الشفاء العاجل. ربنا يحفظك ويخليك لينا"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين لوالده الفنان الكبير الشفاء العاجل. Advertisements يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، تأليف وإخراج شريف عرفه، سيناريو وحوار أمير طعيمة. نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، تأليف وإخراج شريف عرفه، سيناريو وحوار أمير طعيمة. وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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