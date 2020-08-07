"حزلقوم" الشهر المقب .. ومكي نجم استثنائي

كشف مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية " حزلقوم" عن انطلاق العرض الذي يعد أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا أحمد مكي منتصف الشهر المقبل.



وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته البالغة بردود الأفعال الأولية للعرض والتي بدأت حتي قبل انطلاق العروض الجماهيرية ؛إذ تصدر " حزلقوم" تريند تويتر في مصر فور طرح بوستر المسرحية الأول على الحسابات الرسمية لكايرو شو بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإعلان عن قرب افتتاح المسرحية للمرة الأولى في مصر بعد

النجاح الساحق الذي حققته عند عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض .



وأشاد الهواري بمكي وبحماسه للوقوف علي المسرح معدًا أنه استثنائي ولكن متوقع من فنان نجم بحجم و ذكاء أحمد مكي يدرك جيدًا قيمة ومتعة التفاعل المباشر مع الجمهور .



وأكد الشريك المؤسس لكايرو شو أن حضور مكي على المسرح خلال عرض " حزلقوم" الأول ضمن فاعليات موسم الرياض جاء طاغيًا و

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قويًّا جدًا للجميع ولي شخصيًّا.



وأضاف مجدي الهواري، حماس مكي للعرض الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية يكشف معدنًا أصيلًا و شجاعة من فنان يقدر جمهوره .



وأبدى الهواري إعجابه الشديد بدعم أحمد مكي للشباب خلال هذا العرض بداية من مخرج المسرحية الشاب الواعد كريم سامي وحتى شباب الوجوه الجديدة التي اكتشفها مكي بنفسه و أصر على منحهم فرصة كبيرة في "حزلقوم" ، و هو أمر يعكس مدى تصالحه مع فنه و ثقته الكبيرة بنفسه كنجم .



مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي و محمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجمي الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.

