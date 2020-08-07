تراند اليوم : بالصور..إصابة ممثلة مصرية في إنفجار بيروت وتطمئن الجمهور على صحتها

لاتزال التداعيات الكارثية لإنفجار بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي تتكشف يوماً بعد يوم، سواءً من خلال الأضرار الجسيمة في الممتلكات، أو الخسائر البشرية التي تخطت الـ150 شهيداً وأكثر من 6000 جريح وعدد من المفقودين.

وفي هذا الصدد، طمأنت الممثلة المصرية ​نانسي صلاح الجمهور على صحتها، بعد إصابتها بجروح نتيجة الإنفجار إذ إنها كانت تتواجد في بيروت، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من داخل المستشفى أثناء تلقيها للعلاج، وعلّقت بالقول:”الحمد الله على كل شي”.

ونشرت لاحقاً صورة معبرة من الإنفجار، يظهر فيها الدخان على شكل أرزة لبنان، وكتب عليها من قلبي سلام لبيروت، وعلّقت بالقول:”ربنا يحمى لبنان من كل سوء وجميع البلاد العربيه اللهم امين برداً و سلاماً عليكى يالبنان”.