تراند اليوم : راغب علامة: يجب أن تُعلّق المشانق

علّق الفنان اللبناني ​راغب علامة على المعلومات التي يتم تداولها عن لسان خبير روسي أن كمية المواد التي إنفجرت في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي هي 300 طن من أصل 2750 طن التي كانت موجودة في العنبر رقم 12، مشيراً إلى أن هناك 2400 طن مسروقة، مطالباً بكشف الحقيقة وإعدام المتورطين.

وكتب علامة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :”حسب الخبير الروسي ،الإنفجار ناجم عن ٣٠٠ طن.يعني هناك ٢٤٠٠ طن قداختفت والحمدلله من العنبر.هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة ٦ سنوات، يعني ان المجرمون تستّروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها في مكان آمن.يجب أن تُعلّق المشانق. لا ترحموا من قتلوا الناس في بيروت”.

يشار إلى أن منزل علامة في بيروت تعرض لأضرار جسيمة، إلا أن العناية الإلهية صادفت عدم وجودهم في المنزل وقت الإنفجار