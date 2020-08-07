الموت يفجع هيلدا خليفة في حادث انفجار بيروت.. صور

رنا صلاح الدين - فجعت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة بوفاة صديقتها المقربة، جراء حادث الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت منذ عدة أيام.

الإعلامية اللبنانية نشرت مجموعة صور جمعتها بصديقتها الراحلة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

هيلدا نعت صديقتها بكلمات مؤثرة، حيث قالت: " لا توجد كلمات أقولها يا صديقتي الأعز.. لقد غادرتنا باكراً جداً. أحبك كثيراً. كانت روحك أكثر اتساعاً من هذه الحياة وقد تعلمت منك الكثير. أتمنى أن ترقدي بسلام. سأشتاق إليك في كل يوم من أيام حياتي".

الإعلامية اللبنانية أضافت: "أنه من الصعب أن أودعك، شكرا على الوقت اللطيف والحب والذكريات الجميلة.. وداعا هلولة.. أراكي في العالم الآخر".

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يذكر أن هيلدا خليفة اشتهرت بتقديم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ستار أكاديمي»، وقد حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة وتوجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994 خلال الفصل الدراسي الأول لها، بعد إصرار أصدقائها على وضع اسمها ضمن لائحة المشتركات.

وبالإضافة إلى كونها وجه إعلاني لعدد من الشركات العالمية، دخلت هيلدا مؤخراً مجال البيزنس، وافتتحت متجر أزياء خاص باسم «NOIRO ».

هيلدا خليفة