رضوى الشربيني تعلن موعد عودة برنامجها "هي وبس"

رنا صلاح الدين - أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن موعد عودة برنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس، على قناة cbc سفرة.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "أول حلقة من الموسم الجديد إن شاء الله... يوم الخميس اللي جاي".

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد ودعت مشاهديها وفريق عمل برنامجها "هي وبس"، وذلك في آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج، وذلك في شهر إبريل الماضي.

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الإعلامية المصرية لم تستطع تمالك دموعها، ووجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، مؤكدة أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأوضحت: "ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة"، مؤكدة أنها كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تقدم المساعدة لمن يستحقها.

رضوى وجهت رسالة إلى الرجال، شددت فيها على أنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية، ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها، وليس ضربها واهانتها واستغلالها.