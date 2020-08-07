رانيا منصور تروي لحظات رعب انفجار بيروت: اعتقدت أنه زلزال قوي

رنا صلاح الدين - شاءت الأقدار أن تتواجد الفنانة المصرية رانيا منصور في بيروت خلال هذه الفترة، حيث تستكمل هناك تصوير مسلسلها الجديد «أسود فاتح»، وفي الوقت الذي انقذت العناية الإلهية الفنانة من خطر الإصابة إثر الانفجار، عاشت الفنانة المصرية هول الموقف، ولحظات رعب شديدة لم تمر بها في حياتها لحظة الإنفجار.

رانيا أكدت أنها وفريق عمل «أسود فاتح» بخير، وروت لحظات الرعب التي عاشتها إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت قائلة: «الحمد لله جميع أبطال مسلسل أسود فاتح بخير، ولكن الأسوأ في الأمر هو الخضة وقت وقوع الانفجار، كنت في أحد المولات، وسط بيروت، بداعي التسوق، برفقة أميرة دياب (ضمن فريق الإعداد)، ومي (تعمل مونتيرة في المسلسل)، ثم جاءت لحظة الصدمة؛ حيث شعرنا ورأينا أمامنا أن المبنى يهتز بشدة مرعبة كدنا أن نسقط من الطابق السادس بجوار السور».

وتابعت: «بعد الهزة الأرضية مباشرة، سمعنا صوت انفجار مهول جداً، وأعقبها تهشم كامل لزجاج المحلات جميعاً بالمول، ثم سقط بجوارنا حائط من أحد المحلات؛ إذ لم أكن مستوعبة في حقيقة الأمر أنه انفجار حيث اعتقدت أنه هزة أرضية، حيث علمت بعد ذلك من تقارير أميركية أن الانفجار تم تسجيله بمؤشرات الزلازل بقوة 4.3 ريختر كزلزال».

وأضافت: «عندما خرجت من الفندق برفقة مي وأميرة رأينا الناس تجري في الشوارع والمباني مهشمة بشدة وزجاجها جميعاً على الأرض، ثم مشينا على أقدامنا إلى فندق الإقامة لنجد زجاج المدخل مهشم»، وعن حال فريق عمل «أسود فاتح»، أوضحت الفنانة الشابة-في تصريحاتها لسيدتي.نت-: «دخلت إلى الفندق لأجد شريف سلامة في حالة غير طبيعية، وروجينا كانت في أعلى الفندق خارج غرفتها ولم تستطع النزول بسبب حالة الخوف التي كانت فيها وظلت تبكي من هول الصدمة، لم نستوعب ما الذي يحدث بالضبط؟... إذ كنت أظن أنه زلزال، إلى أن رأينا فيديو الانفجار على الهاتف، فعلمنا أنه انفجار، فالأصعب في الأمر هو المفاجأة والفزع المفاجئ».

يُذكر أن رانيا منصور تشارك في بطولة «أسود فاتح» أمام هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، فراس سعيد، روجينا، نانسي صلاح، معتصم النهار، شريف سلامة، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.