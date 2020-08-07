علي الحجار يتألق في حفله بدار الأوبرا وسط حضور جماهيري.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري علي الحجار برحلته الفنية التي تجاوزت 40 عامًا علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، والموسيقار راجح داوود، والمخرج هاني لاشين.

وقدم علي الحجار مجموعة من أعماله الغنائية المميزة منها: "يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمي – مسألة مبدأ – لو تعرفي – على قد ما حبينا – عارفة – بوابة الحلواني".

الفنان المصري أبدى اعتزازه باستقبال جمهوره في دار الأوبرا المصرية، مؤكّدًا سعادته باستئناف الأنشطة الإبداعية في مصر، باعتبار الفن والثقافة وجدان وضمير المجتمع.

كما أعلن الحجار تضامنه مع شعب لبنان فى الأزمة التى يمر بها بعد الانفجار المؤسف الذي تعرض له، وأهداه اغنية "طبطب بروحك" التى تدعو للمحبة والسلام.

ومن ناحية أخرى، التزمت دار الأوبرا بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، حرصا على السلامة العامة، وشملت قياس درجات الحرارة، والمرور من بوابات التعقيم، وارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.