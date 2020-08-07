عادل كرم يجلس على أنقاض منزله بعد تدميره في انفجار بيروت.. صور

رنا صلاح الدين - أضرار جسيمة لحقت بمنزل النجم اللبناني عادل كرم جراء انفجار بيروت، وقد استعرض الفنان تدمير منزله بصور مؤثرة ظهر فيها يجلس على انقاضه.

عادل ارفق الصور بتعليق كتب فيه: «يا ضييعان العمر والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء الفنان مع الصور بشكل واسع عبر تعليقات أكدوا فيها أن سلامة الممثل والمذيع اللبناني أهم من أي شئ يمكن تعويضه، متمنيين الصبر والسلوان لكل أسر ضحايا الانفجار من قتلى ومصابين.

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.

من ناحية أخرى، انتهى عادل كرم من تصوير مسلسله الجديد «الهيبة - الرد» الذي يشارك في بطولته أمام تيم حسن، وديما قندلفت، ومنى واصف، والعمل من إخراج سامر برقاوي، وكان من المنتظر عرضه خلال موسم رمضان الماضي، إلا أنه تم تعطيل تصويره بسبب أزمة كورونا.

كرم أيضاً عاد كمذيع من خلال تقديم الموسم الثاني من برنامجه «بيت الكل» على شاشة قناة MTV اللبنانية بعد انتهاء شهر رمضان.