كريم فهمي يحذر من انتحال شخصيته

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان كريم فهمي على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة من حساب على موقع “تويتر” يدّعي أنه خاص به، وحذّر جمهوره من هذا الحساب، مؤكداً أنه مزيف ولا يمت إليه بصلة.

وعلّق فهمي على صورة الحساب المزيف موضحاً أن حسابه الرسمي موثّق، وطالب جمهوره بالإبلاغ عن الحساب المزيف لكي يغلقه. من ناحية أخرى، انتهى فهمي من تصوير فيلمه الجديد “ديدو” والمأخوذ عن قصة “عقلة الإصبع” الشهيرة، وهو ينتظر تحسن الظروف والسماح بزيادة نسبة الحضور في دور العرض عن 25 في المئة حتى يتسنّى عرض الفيلم للجمهور مع طرح فكرة أن يتم عرضه عبر إحدى المنصّات الرقمية إلى أن تتحسن الأوضاع.

يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي شارك فيه الى جانب ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، علا ‏رشدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري ومحمد حمدي الخبيري‎.‎