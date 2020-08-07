بعد شكوى سيدة من ابنها.. خالد النبوي: “عيب كده”

متابعة بتجـــــــــرد: تلقى الفنان خالد النبوي رسالة غريبة من واحدة من جمهوره، تشكو له فيها من ابنها، حيث قالت إنها كانت تتحدث معه وتخبره أنها غاضبة منه، ففوجئت به يرد عليها بجملة “ما بلاش تمثيل بقى” التي قالها النبوي لغادة عبد الرازق في مسلسل “مسألة مبدأ”.

وعلّق النبوي على رسالة متابعته عبر حسابه الخاص في “تويتر ” قائلاً: “أولاً صباح الخير.. عيب جداً أنه يعمل كده.. أكيد بيهزر.. المفروض يبوس إيديكي زي أنا ما كنت بعمل مع أمي الله يرحمها.. وبعدين عادل ده كان دور وشخصية مهزوزة نفسياً.. الأم أغلى ما في الدنيا”.

يشار إلى أن خالد النبوي يشارك في بطولة فيلم “قمر 14” مع شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، والذي يُفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي المقبل بعد أن تعود نسبة إشغال قاعات العرض إلى طبيعتها.

يُذكر أن خالد النبوي شارك في موسم سباق رمضان 2020، بمسلسل “لما كنا صغيرين” من إخراج محمد علي، تأليف أيمن سلامة، وبطولة ريهام حجاج ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم ‏‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏