أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعها بالتزامن مع صعود المعدن الثمين عالميا إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار (24) بنحو ريال واحد في مستهل التعاملات.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية ليصل إلى 248.19 ريال بنحو (66.18 دولار)، مقابل 247.04 ريال بنحو (65.88 دولار) في ختام تعاملات أمس الخميس.

أما سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية والشرق الأوسط، سجل ارتفاعا أيضا ليصل إلى 217.16 ريال (57.91 دولار) مقابل 216.16 ريال (57.64 دولار) أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية فسجل 186.14 ريال (49.64 دولار)، مقابل 185.28 ريال (49.41 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

الذهب منخفض التكلفة

وسجل سعر جرام الذهب عيار (16) في سوق المعادن النفيسة بالمملكة العربية السعودية، 165.46 ريال بنحو (44.12 دولار)، وعيار (14) سجل 144.77 ريال بنحو (38.60 دولار)، وعن عيار (12) فسجل 124.09 ريال (33.09 دولار)، وعيار (10) سجل 103.41 ريال بنحو (27.58 دولار).

سعر الأوقية والكيلو

كما سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في تعاملات يوم الجمعة المبكرة بالسوق السعودية 7 آلاف و716 ريالا بنحو (2057 دولارا)، مقابل 7 آلاف و683 ريالا (2049 دولارا) في ختام تعاملات أمس.

Advertisements

وعن سعر كيلو الذهب فسجل 248 ألفا و84 ريالا بنحو (66.1 ألف دولار)، مقابل 247 ألفا و38 ريال (65.8 ألف دولار) عن إغلاق تعاملات الخميس.

أسعار الذهب عالميا

استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو 10 سنوات.

وسجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة وكان بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.1% إلى 2062.15 دولار.

وزاد المعدن الأصفر 4.4% هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولارا للأوقية.

تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة نحو 18% منذ بداية الأسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5% إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.