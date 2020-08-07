سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020.. انتفاضة الليرة

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، بنحو 900 ليرة في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، في حين ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والصرافات وشركات تحويل الأموال والبنوك.

وأرجع متعاملون في سوق الصرف اللبنانية التراجع القوي في سعر الدولار إلى قرار مصرف لبنان المركزي بعودة فتح البنوك لأبوابها أمام العملاء وضخ الدولار في السوق، بالإضافة إلى توجه بعض فئات الشعب اللبناني إلى شن حملات لمقاطعة الدولار في محاولة منهم لدعم اقتصاد لبنان المتأزم بعد فاجعة "هيروشيما بيروت" التي حدثت الثلاثاء الماضي إثر انفجار مرفأ بيروت.



ولبنان قبل الانفجار الأخير في بيروت كان بحاجة لنحو 30 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده بحسب تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، في يوليو/تموز الماضي، ولكن بعد الفاجعة الأخير أصبح يحتاج نحو 93 مليار دولار وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وكانت تقديرات محافظ العاصمة بيروت تشير إلى أن قيمة الخسائر الأولية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار أمريكي، وهو رقم يضاف إلى قائمة طويلة من المؤشرات السلبية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.

السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف اللبنانية الموازية (السوداء) 7500 ليرة للشراء، و7700 ليرة للبيع، مقابل 8400 ليرة في ختام تعاملات الخميس.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

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ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وثبتت البنوك سعر الدولار عند 3850 ليرة للدولار الواحد.

وتحتسب البنوك هذا السعر فقط لصغار المودعين الذين يقررون سحب جزء من ودائعهم.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة أمس عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).