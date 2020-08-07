جورج كلوني وزوجته يتبرعان بمبلغ 100 ألف دولار لإنقاذ لبنان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم الأميركي جورج كلوني عن تبرّعهما لصالح 3 منظمات في بلدها الأم لبنان بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت، التي هزت العاصمة اللبنانية بأكملها، وأسفر عنها استشهاد أكثر من 140 مواطناً، وإصابة أكثر من 5 آلاف مواطن، إضافة إلى أضرار مادية مدمّرة وخسائر فادحة في أنحاء العاصمة كافة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أصدر كل من الزوجين بيانًا ناعين فيه شهداء وضحايا انفجار بيروت الدامي والدمار الذي حل بالعاصمة اللبنانية، قائلين: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية".

وأضافا: "اكتشفنا بعد بحث عميق وجود 3 منظمات خيرية توفّر الإغاثة الأساسية على أرض العاصمة بيروت، وهي: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك"، ليعلنوا بعدها أنهما سيتبرّعان لهذه المنظمات بمبلغ 100 ألف دولار أميركي، طالبين من المواطنين والجهات كافة التبرع وتقديم المساعدة ويد العون للنهوض بأرض بيروت مجددًا بأي طريقة ممكنة.

يأتي هذا القرار إثر الدمار الكبير الذي أصاب مساحة كبيرة من العاصمة اللبنانية على إثر انفجار العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تُخزَّن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة الخطيرة.